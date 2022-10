Veterano cómico ‘Lelo’ Costa le hace frente al cáncer para seguir adelante

“Es cierto que ‘Lelo’ está pasando por un momento complicado en su salud y, para yo salir a hablar con ustedes, pedí su autorización, de otra forma hubiera seguido callado. Él está en tratamiento desde hace meses, es por eso que no aparecía en el programa (La vacuna del humor) yo no podía responder el motivo cuando ustedes me preguntaban por él”, dijo Álvarez a sus seguidores en un video que compartió en redes sociales.