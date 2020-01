VES: se eleva a 18 el número de fallecidos por incendio

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se elevó a 18 el número de víctimas mortales del terrible incendio del jueves 23 de enero pasado, ocurrido por el escape de gas licuado de petróleo de un camión cisterna en Villa El Salvador.

La nueva víctima mortal es Jhon Alexander Valladolid Huamán, de 20 años, quien dejó de existir en el hospital Hipólito Unanue. Este es el segundo miembro de esta familia que pierde la vida producto de la gravedad de sus heridas causadas durante el incendio.

“Lamentablemente no se la ha podido salvar, entró con el 50 o 60% del cuerpo quemado, no ha podido resistir. Ellos han hecho todo lo posible por salvarlo, no solo a mi sobrino, sino a todos mis vecinos”, relató el tío de la víctima.

Recordemos que, la familia Valladolid ha perdido – hasta el momento – a dos familiares, hoy se reportó el fallecimiento de Jhon Alexander Valladolid (20) y de su padre. La familia confirmó que tienen otro integrante con una condición de salud muy delicada: “tenemos otro cuñado ahí, está grave con el 80% del cuerpo quemado y nos dan poca esperanza, pero ahí están luchando”.

LA LISTA DE LOS FALLECIDOS ACTUALIZADA POR EL MINSA