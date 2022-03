VES: padre obtiene préstamo para costear tratamiento de su hijo, pero le roban al salir de la entidad financiera

Rafael Soto, un cocinero de aproximadamente 32 años, obtuvo hace un mes un préstamo de S/ 3 000 para costear las deudas del hogar y solventar los gastos médicos de su hijo de 5 años. Lastimosamente, al salir de la entidad financiera, ubicada en Villa El Salvador (VES), unos desalmados delincuentes le arrebataron todo el dinero.





Soto dejó hace 15 años su natal Tingo María (Huánuco) para instalarse en Lima a fin de tener una mejor vida. Con mucho esfuerzo, se estableció en la capital, formó una familia y encontró un trabajo temporal como cocinero. Sin embargo, fue uno de los peruanos que también sufrió los embates de la pandemia, pues hace poco sus padres, que son mayores de edad, contrajeron el mortal COVID-19.





Sumado a ello, perdió su trabajo, su hijo se enfermó y se acumuló la deuda del alquiler de la casa donde vivía con su familia. En medio de su desesperación, él pensaba mitigar los gastos con el dinero que obtuvo del préstamo, cuyos intereses debe pagar. Por ese motivo expuso su vida y se resistió al robo del dinero a pesar de ser arrastrado.

Aunque terminó herido, Rafael sobrevivió para seguir luchando por sus seres queridos. Sin embargo, al no contar con el dinero, él y su familia fueron desalojados de la vivienda. Tras ello, su pareja se fue “muy lejos” llevándose al menor.

“Me desalojaron de la casa y ahora vivo en un cuarto pequeño, sin mi familia”, lamentó.

Soto se recursea para poder pagar las medicinas de su hijo, cuya enfermedad no precisó. Con la voz entrecortada detalló – a Exitosa – que apenas ha podido enviarle ¡20 soles!, lo poco que pudo recaudar de su jornada.

“No puedo cubrir los gastos médicos de mi hijo, apenas le he enviado 20 soles. ¿Con 20 soles qué puede hacer? No puede hacer nada, me duele…”, dice entre lágrimas el huanuqueño.

Rafael está desesperado. No puede conseguir un trabajo estable y, por ese motivo, se comunicó con este medio de comunicación para exponer su caso y pedir ayuda para que una empresa o restaurante lo contrate como cocinero. Si usted desea apoyarlo, se puede comunicar al 936 911 064.

