La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, conversó con Exitosa este miércoles y se refirió al bono económico que ha instalado el Gobierno para que las personas de bajos recursos puedan afrontar la cuarentena. Sobre ello, la excongresista afirmó que este beneficio se debería ampliar a trabajadores independientes e informales, para que así puedan afrontar las medidas impuestas por el Ejecutivo sin problema alguno.

“Quiero reiterar nuestro pleno respaldo a la cuarentena y al toque de queda que fue decretada por el presidente Vizcarra. Son medidas duras para muchas familias pero son indispensables. Todos debemos acatarlas para que esta cuarentena pueda ser efectiva y poder frenar juntos este virus”, indicó en primera instancia.

Agregó que el partido que preside plantea la posibilidad de ampliar el bono de 380 soles a trabajadores independientes e informales. “Nosotros creemos que se tiene que hacer un esfuerzo adicional. En el Perú existen 7 millones de trabajadores independientes, además de 3 millones de asalariados informales; son peruanos en situación de precariedad. Estamos hablando de gente que tiene unos pequeños ahorros y no va a poder seguir subsistiendo de esta forma. La única manera de garantizar que estas personas puedan subsistir y cumplir con la cuarentena es ampliar el bono económico a independientes e informales. Sabemos que es mucho dinero, pero este es el momento para hacer los esfuerzos posibles para que la cuarentena sea posible y frenemos el virus. (…) El Perú tiene sus ahorritos, que hemos guardado y que es momento de poner en beneficio de las familias más pobres del Perú.

Sobre la cantidad de dinero que deberían recibir estas personas, Mendoza afirmó. “El monto que ha definido el Gobierno con criterio técnico, aunque puede parecer reducido en algunos casos, es el bono que se puede ampliar a informales e independes. Como bien lo dices, los primeros 2 millones 700 mil beneficiarios de provenían del registro de gente pobre o en pobreza extrema. Pero hay personas que se dedican al comercio ambulatorio o gente que vive del día a día, que ha podido resistir los primeros días, pero que no va a poder seguir así”.

Además, la lideresa de Nuevo Perú indicó que hay otras medidas que se podrían tomar. “En cuanto a los intereses de los créditos que tienen las personas o la microempresas, saludamos que algunos bancos hayan aplazado el cobro de las deudas, pero no es suficiente, sobre todo si se siguen acumulando y creciendo los intereses. Por mandato del Gobierno, en otros países se han congelado estos intereses. Aquí se puede hacer lo mismo. No queremos que se quiebre el sistema financiero, estamos hablando de un sector (bancos) que se puede permitir contribuir con esta medida para que las familias del Perú puedan resistir la cuarentena”.

Añadió que otra medida a tomar en cuenta es la anulación del bono de servicios básicos como el agua o la luz. Puso como ejemplo a Uruguay, en donde se ha ampliado el acceso gratuito a internet, que en esta situación que atravesamos se vuelve un servicio social importante.

“Planteamos que los bancos, por disposición del Gobierno a través de una norma, congele los intereses. Que no solamente se aplace el cobro de la deuda, que es una medida necesaria pero insuficiente, sino que además que no se cobren los intereses que se acumularía en este periodo de cuarentena. Es una medida q se ha dado en otros países, los bancos están en posibilidad de implementar esta medida. No va a quebrar el sector financiero (…) No es justo ni ético que los bancos lucren a costa de la crisis y a costa de las desgracias de las familias. Es momento de que todos hagan un esfuerzo, es posible hacerlo”, agregó la candidata presidencial.

Sobre si existe un mecanismo constitucional para congelar estos intereses, sin que los bancos, en un futuro tengan la posibilidad de demandar al Estado Peruano, Mendoza detalló.

“Todos estamos tomando conciencia de lo importare que es atender las medidas necesarias para frenar el virus. Cuando la salud y la vida de las personas están en riesgo no debemos escatimar en ninguna medida. Insisto, estamos ante un sector que ha obtenido importantes utilidades en los últimos años. Solo el 2019, generaron 9 mil millones de soles en ganancias y que además se ha favorecido de beneficios tributarios. Además los bancos cobran altísimos intereses que están entre los más altos de América Latina. Es momento de que pongan el hombro, estoy segura de que podemos encontrar los mecanismos normativos y legislativos y si hace falta una ley aprobada por el Parlamento, pues que se dé; es momento de encontrar soluciones”, concluyó.