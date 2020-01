Verónika Mendoza: me preocupa la “neutralidad permanente” del Partido Morado frente temas importantes

Foto: Miguel Paredes

La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, se pronunció sobre la reciente crisis que viene atravesando el Partido Morado, luego que se hiciese pública una denuncia por maltrato presentada por la esposa de Daniel Mora contra este candidato, además del video que muestra al líder de esta agrupación Julio Guzmán escapando de un departamento donde se había producido un incendio, dejando a su acompañante – quien no era su esposa – en este inmueble.

Al respecto, la lideresa de izquierda evitó pronunciarse sobre un supuesto caso de infidelidad y centró su crítica en la actitud del también ex candidato presidencial de huir ante una situación de riesgo para resguardar su imagen pública antes que ayudar a su acompañante: “yo no me voy a meter a escarbar, ni a especular de las intimidades del Sr. Guzmán, pero sí creo que es importante que aclare esta situación de la presumible huida frente a una situación de riesgo de otras personas”.

Por otro lado, Verónika Mendoza prefirió concentrarse en la “neutralidad permanente” que viene mostrando – según ella – el Partido Morado frente a temas de gran relevancia como la violencia de género: “lo que a mí más me preocupa es esta pretensión de neutralidad permanente para quedar bien con todo el mundo, en situaciones donde claramente sí hay que tomar partido como son los casos de violencia hacia la mujer, lo que genera feminicidios en el Perú, uno no puede estar neutral”.

Por ello, la ex congresista recordó que “el machismo en el Perú es un problema estructural y transversal a todos los sectores de la sociedad y a todas las fuerzas políticas”, recordando lo ocurrido con Daniel Mora, quien fue separado del Parido Morado, luego de conocerse que su esposa lo denunció el año pasado por presuntamente haberla golpeado.

Ante este panorama, Verónika Mendoza pidió a la población a que acudan este domingo 26 de enero a votar con responsabilidad, invocándolos a que le cierren las puertas a quienes quieren retornar a las viejas prácticas “obstruccionistas” del Congreso disuelto: “tenemos que denunciar y poner un freno a quienes pretenden llegar al siguiente Congreso, no solamente para impedir y bloquear la lucha contra la violencia contra las mujeres” y “bloquear los esfuerzos en la lucha contra la corrupción”.