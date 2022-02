Vergara: “De confirmarse acusaciones, Presidente tendría que ser vacado”

En diálogo con Exitosa Sábado, el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, se pronunció sobre las declaraciones de Karelim López, quien acogió a colaboración eficaz e involucró al Presidente Pedro Castillo en casos de corrupción donde también estarían implicados sus familiares.





“Es un día muy complicado para el país si es que fuera cierto la información que se esta vertiendo en los medios acarrearía de todas maneras una vacancia presidencial. Dar un mensaje a la nación es lo mínimo que tiene que hacer el presidente, no podemos concebir que se quede callado, quieriendo evadir a la prensa (…) de ser cierto no habrá de otra que vacarlo, pues no podemos tener a un presidente involucrado en actos de corrupción tan graves”, indicó el Parlamentario.

“De todas maneras estos hechos afectarán el voto de confianza. Nosotros como bancada estamos bastante consternados y tendremos una reunión el día lunes a las 10 de la mañana con el Consejo de Ministros y algunos Ministros para establecer un Plan Perú, como quisieramos llamarlo, pero a raíz de todo esto plantearé a la bancada que esperemos una información oficial, esperar que el presidente haga su descargo y posteriormente ver la posibilidad de reunirnos con el Consejo de Ministros”, finalizó.





También puedes leer: Francisco Sagasti: “Exhorto al presidente Castillo a designar funcionarios competentes”

LÓPEZ SE ACOGE A LA COLABORACIÓN EFICAZ

En el marco de una nueva investigación por el presunto delito de lavado de activos, este sábado se conoció que la empresaria Karelim López se acogió al proceso de colaboración eficaz y habría indicado participación -junto al presidente Pedro Castillo- en presuntos delitos.

Según precisó IDL reporteros, la empresaria entregó información vinculada con el presidente Pedro Castillo y sus sobrinos, Bruno Pacheco, el ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, el exministro de Defensa Walter Ayala y cinco congresistas de la bancada de Acción Popular.

Además, de acuerdo a información de La República, la aspirante a colaborador eficaz asevceró que el jefe de Estado lideraría una organización criminal que tiene como fin obtener dinero con las licitaciones de obras públicas, con los nombramientos en las Direcciones de Salud a nivel nacional, los ascensos en los institutos armados y los reclamos tributarios ante la Sunat.

Síguenos en redes sociales: