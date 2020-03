Venció la Garra Crema: Universitario derrotó a Alianza Lima y se llevó el Clásico.

Fue superior. La ‘U’ venció 2-0 a Alianza en casa y sumó su tercer triunfo consecutivo en los clásicos. Aldo Corzo y Jonathan dos Santos anotaron e hicieron estallar el estadio Monumental.

El Monumental estalló. El disparo de penal de Jonathan dos Santos definió todo. La ‘U’ se adueñó del clásico, el tercero consecutivo que le gana a Alianza y desató la alegría de la hinchada crema.

El equipo local demostró desde el principio la superioridad en su juego. Ganó la volante con Armando Alfageme, Jesús Barco y Rafael Guarderas. Arriba hacía daño con Dos Santos, Alberto Quintero y Alejandro Hohberg, quien pudo abrir el marcador temprano, pero Leao Butrón apareció para mandar el balón por arriba.

El gol no tardó en llegar. A los 28’, el mismo Hohberg sacó un centro y Aldo Corzo puso el primero de cabeza. Alianza tuvo la más clara, la única en realidad, cuando Beto da Silva definió mal dentro del área chica.

El equipo de Pablo Bengoechea tuvo más la pelota en el segundo tiempo, aunque no creó mucho peligro. La ‘U’, bien ordenado atrás, no sufría. Al contrario, de vez en cuando armaba contragolpes y en uno de ellos, a los 92’, Rinaldo Cruzado derribó a Luis Urruti (reemplazó a Quintero). Dos Santos no perdonó desde los 12 pasos y puso el 2-0. La ‘U’ celebró en casa y ya está a dos puntos del líder Alianza Universidad, que juega hoy en Ayacucho.