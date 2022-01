Vecina no deja que Daniela Darcourt entone canciones en departamento

La salsera Daniela Darcourt está padeciendo una serie de inconvenientes para practicar su arte como lo hacen sus colegas y todo porque a una vecina no le gusta su melodiosa voz. La artista afirma que la vecina se quejó con la directiva e hizo que le manden documentos para que deje de cantar.





Este hecho lo contó durante la largas charlas que mantiene con sus fanáticos, a través de su cuenta de Instagram. Un seguidor le consultó: “¿Por qué ya no cantas en tu depa? Me gustaba escuchar”.

Ante ello, la artista respondió: “Ya no hago tanta bulla en el departamento y no canto aquí porque la vecina que me odiaba hizo que me manden dos memos diciendo que me iban a aumentar la cuota del departamento si seguía cantando. Entonces, dije ‘no’”.

En la leyenda del video que publicó Darcourt manifestó: “¿Pueden creerlo? Pero, no importa… Ya cantaré de nuevo pronto”. Minutos más tarde contó que muy pronto volverá a Venezuela para sorprender a los vecinos.

Daniela Darcourt siempre aprovecha las redes sociales para compartir las diversas actividades que realiza. Una de ellas fue en Tiktok, donde dejó asombrados a sus seguidores al hacer bailar a Tito Nieves el video viral llamado “Da ya think im sexy”. Cabe recordar que Darcourt tiene una muy cercana amistad con el puertorriqueño.

De otro lado, Daniela Darcourt prepara junto a Eva Ayllón un concierto juntas mostrando lo mejor de su repertorio, de acuerdo a la trayectoria de cada una de ellas.