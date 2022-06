Vásquez: Si no han hecho proyecciones para la compra de GLP, habrá escacez

El presidente de la Sociedad de Gas Licuado, Manuel Vásquez, en entrevista con Exitosa, se refirió a la carta que le enviaron al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para advertir que el inventario nacional del gas licuado de petróleo (GLP) se está afectando por razones climáticas y de desabastecimiento en la zona norte del Perú; por ello, consideró que si no se han hecho las gestiones necesarias para la compra de este producto, habrá escasez.

“Nuestra preocupación es que hemos tomado conocimiento que no se está importando actualmente GLP. Importar GLP en estas condiciones internacionales no es fácil […] Hay escasez de hidrocarburos a nivel mundial. Si no se han hecho las proyecciones respectivas para poder ir comprando el producto, lo que nosotros estamos avizorando es una escasez, si es que no se toman las medidas correctivas. No creemos que sea muy grave si es que se hacen los ajustes pero si en este momento nadie hace nada, lo que va a pasar es eso”, precisó Vásquez.

También te puede interesar: Defensoría del Pueblo demanda medidas urgentes para atender la escasez de fertilizantes en el país

Además, reveló que en las últimas semanas muchas empresas han pasado problemas para poder abastecerse normalmente.

“La producción interna no abastece al 100% el mercado, el 30% del mercado tiene que ser importado”, agregó.

En ese sentido, resaltó que le han pedido a la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, que les permitan “hacerle llegar” su preocupación y se reúna con todas las empresas que son responsables de las importaciones, así mismo indicó que este tema puede solucionarse, pero si se deja pasar le tiempo habrá desabastecimiento.

“Le pedimos a la ministra, hacerle saber la preocupación que tenemos , y que se reúna con los principales actores que son los que producen, los que importan y ver cuál es la problemática que están pasando, por qué no se están dando las importaciones para cubrir ese déficit que tiene el país del GLP”, manifestó.

Finalmente, Vásquez reconoció que si se hay desabastecimiento “definitivamente van a incrementarse los precios, y no porque las plantas envasadoras suban los precios, el tema va a ser ya en la distribución”.

Otras noticias en Exitosa