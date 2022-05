Vania Bludau indignada con Mario Irivarren: “Mujeres, no sean como yo, no callen una agresión”

Esta vez Vania Bludau está indignada con su expareja Mario Irivarren que antes de viajar al extranjero dejó a la producción de un programa de TV la relación tormentosa que la pareja mantenía. Ante ello, ya en la noche la modelo expresó en las redes sociales que está indignada y aseguró estar arrepentida de haberse callado.

Bludau quedó sorprendida porque Irivarren entregara sus conversaciones virtuales al programa “Magaly TV, la firme”. En su cuenta de Instagram, expresó su impotencia y aseguró estar arrepentida de haberse callado.

“Prefiero ahogarme en mis lágrimas de cólera y arrepentimiento por no denunciar que seguir con esto. (…) Mujeres, ¡no sean como yo! No callen nunca una agresión, denuncien a tiempo, no normalicen ni dejen que las intoxiquen”, indicó la exintegrante de ‘Combate’.

Más adelante, señala que se ha “ganado a pulso el que muchos de ustedes crean que nada me importa y es que soy así, nada me importa más que mi bienestar y el de los míos. Pueden seguir hablando y opinando, por mi parte ya no encontrarán nada”.

Su mensaje concluye: “Yo sigo con mi vida, un día siempre mejor que el otro y así lo decreto. No saldré a llorar para dar pena o ser más creíble, así esté devastada, no lo hice antes ni lo haré ahora. El tiempo siempre es el mejor juez”, finalizó.