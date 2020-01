Vanessa Terkes jura que por ahora no tiene intenciones de volver a enamorarse

Hace algunos días, George Forsyth compartió en sus redes sociales una imagen junto a la modelo Claudia Serpa, esto generó una ola de especulaciones entre sus seguidores quienes no dudaron en señalar sobre una posible relación entre la pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una linda visita antes de navidad! Una publicación compartida de George Forsyth Sommer (@george.forsyth) el 23 Dic, 2019 a las 5:34 PST

Ante esto, Vanessa Terkes, aún esposa del alcalde de La Victoria, se pronunció al respecto y aclaró que ella no se fija en la vida de otros. “¿Por qué tendría que opinar de eso? Me Importa que todos sean felices, me importa ser feliz y no fijarme en los de al lado”, indicó en un inicio la actriz.

Además, Terkes dijo que no le incomoda ni le molesta que el alcalde de La Victoria esté en ‘saliditas’ con la integrante de ‘El Wasap de JB’. “No me molesta nada. No tendría por qué molestarme que la gente sea feliz“, añadió Vanessa.

Tras el fracaso en su matrimonio con el alcalde del distrito de La Victoria, Vanessa jura que por ahora no tiene intenciones de volver a enamorarse. “Cuando uno está enamorado se distrae y este año no me quiero distraer. Quiero emprender un negocio, hacer radio y televisión, además tengo un proyecto muy chévere en que estoy encaminada. Quiero darme tiempo para mí y para la gente que me quiere”, precisó Terkes.