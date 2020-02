Vanessa Terkes contó que mezcló medicina y alcohol: “No estaba borracha”

Luego de ser ampayada en aparente estado de ebriedad mientras salía de una discoteca, la actriz Vanessa Terkes se mostró apenada por las imágenes emitidas en ‘Magaly: TV La Firme’ y aseguró que no estaba ebria sino que hizo una mezcla de alcohol con medicinas; debido a ello acabó mareada.

“Me da mucha pena que hayan tenido que ver las imágenes de ayer. Yo me hice un corte grande ese mismo día y me pusieron 14 puntos, fue profundo. Me cosieron por adentro, por afuera, me dieron siete días de descanso médico, pero yo a veces me creo súper chica y pues no”, indicó la presentadora de televisión en ‘En boca de todos’.

“Seguí con mis actividades, tuve el cumpleaños de una amiga, ese día, y se me ocurrió la brillante idea de tomarme dos tragos que se me cruzó con los antibióticos, la anestesia, y lo demás lo vieron“, agregó.

TULA LE ‘JALA OREJAS’

Por su parte, Tula Rodríguez resondró a su compañera de trabajo por su mal accionar y le aconsejó que a la próxima sea más responsable, pues no se puede mezclar bebidas alcohólicas con medicina.

“Que sirva de experiencia, si uno toma medicinas y va a salir, no puede tomar un trago. Te lo digo con cariño (Vanessa), hay que tener un poco de responsabilidad y que sirva de experiencia para que no vuelva a pasar. Somos humanos y se aceptan las disculpas”, indicó la exvedette.