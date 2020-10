¡Indignante! Roldán Paredes Pérez es un ciudadano de Tarapoto que sufre de diversas complicaciones en su organismo tras enrolarse al Ejército Peruano durante la época del terrorismo. Es por esta razón que el hoy excombatiente militar pide que el Estado, encabezado por Martín Vizcarra, lo ayude con una pensión económica que le permita sobrevivir.



Fue durante una noche de 1991 que Paredes, hoy de 48 años, se dirigía, junto a otros 14 militares del campamento de Sión en Tocache, a realizar sus deberes encomendados por las autoridades, sin embargo, es ahí cuando la patrulla donde se encontraba Roldán fue emboscada por los terroristas del lugar. Producto de este enfrentamiento el excombatiente recibió un impacto de bala en el estómago que le llevó a tener hoy múltiples heridas a la altura del vientre, perder parte del intestino grueso y tener el hígado perforado.

Es por estas trágicas secuelas que Paredes no puede solventarse económicamente y ha venido sobreviviendo, en el centro poblado San Martín de Cumbaza, gracias a la ayuda de sus familiares. De acuerdo al testimonio recogido por Exitosa, el señor Roldán fue obligado a darse de baja luego de recuperarse de las operaciones a las que fue sometido.

“Me dieron de baja en el año 1992 con una libreta militar que contenía el nombre de otro militar fallecido. El Comandante “Tigre” me amenazó y me dijo que si no me daba de baja me metería al calabozo”, narra con notable decepción Paredes Pérez.

Cabe precisar que, el excombatiente inició su servicio a la Patria cuando tenía apenas 18 años y hasta la fecha nunca ha recibido ni las gracias por su participación en la lucha contra el terrorismo que de acuerdo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional se perdieron más de 70 mil vidas en esta lucha armada que tuvo lugar desde 1980 hasta el 2000.

