Valer: Hubo una confrontación entre la forma de gobernar del presidente Castillo y Vladimir Cerrón

En entrevista con Exitosa, el congresista de Perú Democrático, Héctor Valer señaló que una de las razones por las cuales Perú Libre solicitó la renuncia de Pedro Castillo a Perú Libre fue “la confrontación” entre el jefe de Estado y el líder del partido, Vladimir Cerrón, sobre la forma de gobernar el país.

“El presidente Castillo prefiere un desarrollo económico con criterio social, mientras que Cerrón siempre quiso un desarrollo social sin criterio económico y eso fue una de las razones por las cuales Perú Libre se manifestó en contra de mi designación como premier. Hubo una colisión de formas de pensar de cómo dirigir el estado peruano”, señaló Valer Pinto en diálogo con Exitosa te Escucha.

Además, el legislador señaló que una de las últimas escaramuzas entre ambos, fue cuando Castillo reemplazó al ministro de Energía y Minas. “Hubo otros ministerios en donde Perú Libre quería presencia, pero no se le concedió”, añadió.

En otro momento, Valer Pinto cuestionó el accionar de la comisión de Fiscalización, la cual este jueves aprobó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo.

“Hay algunas cosas sospechosas que ya investiga la fiscalía de la Nación. De acuerdo al reglamento, la comisión de Fiscalización no tiene facultades de investigación, a no ser que el pleno le faculte, pero eso no ha sucedido […] Hay una usurpación de funciones por parte de la comisión de Fiscalización. Bueno fuera que hubieran encontrado insumos importantes para entregar a la carpeta del MP quien es quien dirige la investigación”, señaló.

CASTILLO OFICIALIZA RENUNCIA A PL

El presidente de la República, Pedro Castillo, confirmó este jueves su renuncia irrevocable a su militancia en el partido de Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón, luego de que el partido del lapiz considerara que el actual mandatario infringía estatutos y quebrantaba la unidad de la bancada parlamentaria.

A través de sus redes sociales, explicó que su decisión obedece a su responsabilidad como jefe de Estado, siendo respetuoso del partido perulibrista que le permitió presentarse como candidato a la presidencia de la República y ganar las últimas elecciones generales, así como de las bases construidas durante su campaña electoral

“Hoy he presentado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mi renuncia irrevocable al partido político Perú Libre. Tal decisión obedece a mi responsabilidad como presidente de 33 millones de peruanos. Soy respetuoso del partido y sus bases construidas en la campaña”, escribió en su cuenta de Twitter.

