Vacancia | Partido Morado insiste en investigación desde el Congreso si Fiscalía no lo hace

Atención. Este martes, el congresista del Partido Morado, Daniel Olivares, señaló en Exitosa, que su bancada promoverá que se investiguen los presuntos actos de corrupción antes de pedir la vacancia presidencial como lo han vociferado otros grupos políticos.



En una entrevista para el programa Informamos y Opinamos de Exitosa, el parlamentario indicó que se debe continuar investigando todos los actos de corrupción que presuntamente involucran al presidente Martín Vizcarra, antes de tomar una decisión de la moción de vacancia presidencial.

"Una cosa es que el presidente salga muy golpeado respecto a su imagen de paladín de la justicia, eso ya está claro que le va a afectar políticamente. La bancada del Partido Morado ha tenido una posición clara y es que se le acuse (Martín Vizcarra) a partir del 29 de julio. Es una posición consistente y claro desde el día uno. Consideramos que sí es gravísimo lo que se le está acusando al presidente, que está muy bien que se continúen las investigaciones desde el Congreso, pero solo la acusación se le podrá hacer cuando deje de ser mandatario de la Nación. Ojalá rompamos la mala racha de presidentes en las próximas elecciones", expresó.

Asimismo, Olivares rechazó que existan complots de partes del Congreso como lo han señalado los miembros cercanos al Ejecutivo y hasta el mismo primer mandatario Vizcarra, en diferentes oportunidades.

“Yo no creo en acusar a los complots, yo creo en decir la verdad muy clara y al presidente Vizcarra no lo he sentido claro, ni siquiera ha dado una convicción en sus respuestas. Pero esto no es sobre lo que me guste o no. Lo que me genera es que desde el Congreso nosotros no podemos esperar a que el Ministerio Público avance, sino que nosotros mismos debemos investigar desde nuestras facultades en el Poder Legislativo y por darlo los insumos al Ministerio, si es que no deciden investigar, nosotros sí avanzaremos y podemos sacar todos estos elementos de una vez”, manifestó.

Por otro lado, el congresista Olivares se refirió a lo que será la próxima jornada electoral programada para abril del 2021, donde muchos opinólogos en política han asegurado que las encuestas dan como favorito a personajes vinculados al actual presidente del Perú.

“Lo que se tiene que hacer en momentos de Elecciones generales es que haya mucha observación y que estén todas las entidades mirando muy de cerca, no solamente el Jurado Nacional de Elecciones o instituciones estatales, sino el Congreso y la sociedad civil. Necesitamos estar atentos, porque no será la primera elección que pasamos, ni la más complicada. Debemos asegurar que la persona que se elija como presidente y congresista, debe ser escogido por libertad. En este país lamentablemente, uno no se puede dormir”, sentenció.

