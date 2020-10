Vacancia | Acción Popular: “No vamos a abandonar nuestro papel de fiscalizador”

Atención. Este lunes, el vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, señaló en Exitosa, que analizarán el pedido de vacancia presidencial, porque cumplirán con su función de “fiscalizador”, tras los diversos casos que continúan involucrando a Martín Vizcarra.



En conversación para el programa Hablemos Claro de Exitosa, el vocero de Acción Popular señaló que esta vez, analizarán el pedido de vacancia con una mayor cautela y esperarán el informe de la Comisión Investigadora del caso que involucra al titular del Gobierno.

“El Congreso tiene que actuar en consecuencia de su función fiscalizadora y control político, de eso no hay dudas. El parlamento no debe cerrar los ojos ni taparse los oídos, pero con la experiencia reciente, hay que se mucho más cautos, hay que ir a dar pasos firmes y no apurarse. Mientras no tengamos certezas, las cuales las dará la Comisión que se instalará esta semana, encargada de investigar al ‘club de Construcción’, no nos adelantaremos”, manifestó.

También puedes leer: Martín Vizcarra asegura que investigación en su contra no significa que haya cometido delito

En esa línea, Guibovich destacó la labor de la prensa de investigación, quien se ha convertido en una aliado para lucha contra la corrupción, destapando irregulares funciones en el Estado.

“Yo saludo a la prensa de investigación que es la que está haciendo el trabajo de fiscalizador, porque los órganos de control del Estado, no nos han dado mucho en estos últimos días”, expresó.

DERECHO

Asimismo, recalcó que el Poder Legislativo continuará con sus labores de fiscalizadores para mantener sus derechos que reciben bajo la Constitución.

“Lo que sí debe quedar en claro es que el Congreso no va a rehusar a hacer uso de sus funciones constitucionales como el control político y fiscalización.

CASO SWING

“Ese tema es delicado, es lo más grave entre los casos que se le involucra al presidente en ejercicio de sus funciones. Hay que ver lo que suceda los próximos días en el caso Swing y las contrataciones del club de la construcción”, sentenció.

También puedes leer: Empleo formal se incrementa gradualmente, asegura ministro de Trabajo

MÁS EN EXITOSA: