Urviola sobre propuesta de Castillo para referéndum sobre nueva Constitución: “No tiene ni pies, ni cabeza”

En diálogo con Exitosa, Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), cuestionó la propuesta del presidente de la República, Pedro Castillo, quien planteó que se realice una consulta ciudadana sobre si se quiere o no una nueva Constitución.

“Desde el punto de vista jurídico, no tiene ni pies, ni cabeza. De acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional el presidente no tiene esta potestad […] Es inviable, al igual que el proyecto que presentó la perulibrista Margot Palacios. Se trata de un proyecto de ley para convocar a una AC que no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico”, indicó.

Además, sobre las firmas que vienen recolectando los seguidores de Perú Libre, Urviola precisó que estas no representan nada y que era una forma de engañar al pueblo bajo el pretexto de que, convocando una AC y haciendo una nueva Constitución, “iban a desaparecer los problemas que tiene nuestro país”.

“La situación actual se debe a factores internos y externos. La Constitución del 93 consagra todos los derechos fundamentales de las personas. No solo en la del 93, sino también en la del 79 […] No es cierto que cambiando la Constitución van a desaparecer los problemas. Es un engaño de Perú Libre”, señaló.

El extitular del TC precisó que habían aprovechado los Consejos de Ministros descentralizados para empezar a difundir la iniciativa de la AC. “Es una cortina de humo con respecto a las irregularidades del gobierno”, añadió.

“Es evidente que la Constitución necesita reformas […] Este no es un momento constituyente porque estamos ante una situación en la que el gobierno no tiene las capacidades para las más elementales tareas”, indicó Urviola.

