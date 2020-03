Urresti sobre intervención a Milagros Leiva: “La gente no puede hacer lo que le da la gana”

Este lunes se hizo viral en redes sociales un video en donde se aprecia a la periodista Milagros Leyva, siendo intervenida por agentes de la Policía Nacional del Perú, cuando transitaba aparentemente en toque de queda, el pasado jueves.

Según se observa en el video que circula en redes sociales, la suboficial que interviene a la periodista indica que Leyva a no quiso, en un primer momento, presentar sus documentos. Ante ello, y luego de brindar algunas explicaciones, la mujer de prensa opta por llamar a un general: “¿Alguien me puede ayudar acá? ¿Puede hablar con ellos? Es impresionante porque viene un policía que me dice que baje la voz. Yo estoy trabajando”, se le escucha a decir.

Esto ha generado que muchos usuarios en redes sociales critiquen a la periodista. Incluso, el actual congresista de la República, Daniel Urresti, utilizó sus redes sociales para señalar que en este estado de emergencia decretado por el gobierno, no se puede hacer lo que a uno de le dé la gana, por cualquiera que sea tu profesión.

“¡Ya basta! Estamos en emergencia. La gente no puede hacer lo que le da la gana por muy “periodista” que sea Milagros Leiva. Su malcriadez con la PNP y el uso de sus contactos para evadir responsabilidades realmente dan asco”, arremetió el exministro del Interior.