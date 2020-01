Urresti: “Me pueden decir que mi estilo no gusta, que soy gritón, pero yo sí trabajo”.

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones confirmara su reincorporación a las Elecciones Congresales que se realizarán el próximo 26 de enero, el número 1 de ‘Podemos Perú’, Daniel Urresti, visitó el set de ‘Exitosa te escucha’ para hablar sobre su candidatura.

En primera instancia, Urresti aseveró: “Agradezco al JNE por no dejarse presionar por los grupos de poder y hacer justicia conmigo. Pero los poderosos sí lograron dos cosas importantes; unas es impedir que participe en el debate y la segunda es que se realicen las encuestas cuando yo estaba fuera de carrera”.

Luego de ello, el candidato de ‘Podemos Perú’ criticó con severidad al partido Acción Popular. “Durante el Congreso anterior, Acción Popular fue la condicional del fujiaprismo. Cuando al fujimorismo no le alcanzaba con el Apra, entonces recurrían a Acción Popular (…) La lampa ha ayudado a proteger a los poderosos, a evitar que salgan leyes que beneficien al pueblo (…) Acción Popular votó siempre en contra de esto”, indicó.

“A los indecisos que aún no toman partido, y quienes fueron los que eligieron en las últimas elecciones municipales, quiero decirles que los estafaron a los que votaron por la Lampa (Acción Popular). Les ofrecieron una ‘Limaflores’. Les dijeron que en un año menguaban el tráfico, dijeron que iba a disminuir la delincuencia, encima Muñoz se ha convertido en abogado de los peajes”, agregó-

“No pienso tomar acciones contra el JEE. Debido al ritmo en el que estamos creciendo, Podemos Perú posiblemente acabe en el primer lugar. Estoy seguro que vamos a hacer la bancada más numerosa, no solo acá en Lima, sino que en provincia también. Podemos Perú quiere eliminar la inmunidad parlamentaria, disminuir el sueldo de los congresistas. ¿Se imaginan ustedes a Acción Popular, al APRA o a Fuerza Popular votando a favor de lo que nosotros proponemos? Eso no va a pasar”, indicó.

Luego, Urresti hizo un llamado a ese 54% de ciudadanos que aún no definen su voto y afirmó que, a diferencia de otros, él sí trabaja y puso como ejemplo su carrera militar y labor en el Estado. “Me pueden decir que mi estilo no gusta, que soy gritón, pero yo sí trabajo”.