Urresti: “En plena crisis por el coronavirus, las AFP no quieren que retires el 25% de tu fondo”

El congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, arremetió contra la Asociación de las AFP por su reciente comunicado, donde advierten que el retiro del 25% del fondo de pensiones agravará la recesión y quebrará la seguridad social.

“Estamos en plena crisis por el coronavirus y las AFP NO quieren que retires el 25% de tu fondo. Por eso han empezado una campaña para meter miedo”, expresó Urresti a través de su cuenta en Twitter.

Al respecto, Urresti aseguró que exigirá que este martes se vote el proyecto de ley que propone liberación del 25% de los aportes totales de los ciudadanos tienen en las AFP, que servirá para paliar los efectos de la crisis causada por la llegada del COVID-19 al Perú.

“Por todas partes han salido opinólogos y troles atacándome. Quieren asustar diciendo que si retiras el 25% de tus fondos de las AFP la economía va a quebrar. ¡No piensan en tus bolsillos que ya están quebrados!”, indicó en otro tuit.

Cabe indicar que su propuesta legislativa tiene el respaldo de todas las bancadas del nuevo Parlamento- excepto el Frente Amplio- y será puesta en debate luego de llegar a un acuerdo esta mañana en la Junta de Portavoces.

El proyecto de ley número 4937-2020-CR, ingresado la noche del último jueves 26 por mesa de partes de Oficialía Mayor del Congreso, también propone disponer, por única vez, de hasta el 100% del excedente de dos sueldos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

