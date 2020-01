Urresti afirma que corruptos no volverán a destruir al país

El candidato Daniel Urresti Elera se reunió este jueves por la tarde con su equipo de campaña para reestructurar la estrategia a emplear en estas Elecciones Generales Extraordinarias 2020, luego que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso, el pasado miércoles, su reincorporación a la contienda electoral.

En diálogo con diario Exitosa, el postulante número 1 del partido Podemos Perú, adelantó que para el fin de semana viene “preparando una caravana” para recorrer, desde Agua Dulce, distrito de Chorrillos, las playas de la Costa Verde, para luego “en la tarde dirigirse a los sectores de Manchay”.

En ese sentido, se refirió a los últimos avances positivos que tiene su agrupación política en las encuestas populares, pues sería uno de los que llegaría a ocupar un cargo en el nuevo Legislativo. “Se debe básicamente porque soy el único que puede enfrentarse al fujiaprismo”, refirió.

“A pesar que no he participado (mientras estaba excluido por el JNE), hemos subido 5 puntos (…) Estas encuestas han sido definitivas, las encuestadoras ya no podían mentir”, precisó.

Respecto a no poder participar en los debates organizados por el organismo electoral, aseguró que puede debatir con “cualquier” candidato de las agrupaciones que estén presentando. “No tengo ningún temor a debatir con alguien”, sentenció.

De otro lado, aseguró que uno de sus primeros proyectos a trabajar dentro del periodo legislativo es su lucha por “mejorar las leyes y fiscalizar que estas se cumplan”, así como la de erradicar la ola de “feminicidios”, que día a día acaba con más mujeres en todo el país.

“Este es un problema transversal que involucra al Ministerio de la Mujer, al Ministerio del Interior y todas las instituciones”, comentó.

Por ello, Daniel Urresti, consideró que se sebe conformar un alto comisionado, al igual que el mecanismo para la interdicción y formalización de la minería ilegal, que “controle todo” y pueda “coordinar” con los organismos correspondientes a fin de acabar con el feminicidio.

VOLVIÓ A ARREMETER CONTRA AP

En conferencia de prensa, Urresti, volvió a arremeter contra el partido del expresidente Fernando Belaunde Terry. “Acción Popular es la lampa, la lampa es el símbolo que creó Belaunde para construir, y es el símbolo que ahora están empleando para enterrarnos, para destruir”, dijo.