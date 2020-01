Urresti a Mulder: “El domingo te quedas sin las gollerías del Congreso y sin los S/30 mil al mes”

A solo días para que se realicen las Elecciones Congresales Extraordinarias, el candidato al Parlamento por ‘Podemos Perú’, Daniel Urresti, envió un polémico mensaje al también postulante al Legislativo, por el Apra, Mauricio Mulder, y le mencionó que el “domingo se le acababan las gollerías”.

“Calma tu rabia y empieza a buscar trabajo que el domingo te quedas sin las gollerías del Congreso y sin los S/30 mil al mes. Ah, y para que no me digas malo te ofrezco S/ 1,500 por tus servicios de abogado”, aseveró el número 1 de la agrupación política ‘Podemos Perú’, en su cuenta de Twitter.

Luego, el exministro del Interior indicó que si alguien podía hacerle notar su mensaje a Mauricio Mulder, debido a que este lo había bloqueado en la mencionada red social.

Calma tu rabia y empieza a buscar trabajo que el domingo te quedas sin las gollerías del Congreso y sin los S/30 mil al mes. Ah, y para que no me digas malo te ofrezco S/ 1,500 por tus servicios de abogado. (RT. @mauriciomulder me tiene bloqueado a pesar de que soy su amigo😄) pic.twitter.com/VBCGbNexTu — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) January 21, 2020

Cabe recordar que la publicación de Urresti obedece a que Mauricio Mulder declaró hace algunos días: “He vivido de congresista hasta el 30 de octubre. En la actualidad vivo de lo que hago, he hecho solamente una consultoría y soy abogado. Estoy pasando tocando puertas para ver si tengo algún par de temas, pero hasta este momento estoy viviendo desde mis ahorros. No (ahorré mucho), muy poco lamentablemente porque no alcanza”.