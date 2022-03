UNMSM: Declaran nulo el proceso de admisión 2022-II por filtración de prueba

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner, dio a conocer que el proceso de admisión 2022-II fue anulado por la filtración de la prueba de conocimientos e informó que se reprogramará una nueva fecha con las respectivas precauciones del caso para todos los que habían realizado el pago del exámen de ingreso.

“Ante la ausencia de la fiscal de prevención del delito, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ve en la necesidad de declarar la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-II por haberse filtrado la prueba en horas de desarrollo de este examen”, señaló la rectora de la reconocida casa de estudios.

Asimismo, comento que a raíz de la denuncia que se hizo pública días atrás vienen realizando investigaciones correspondientes en “salvaguarda del prestigio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, buscando dar con la persona que filtró la referida evaluación.

De igual manera, se disculpó públicamente con todas las personas afectadas con la drástica medida. “Pedimos la comprensión de los padres de familia. No podemos permitir el ingreso de alumnos comprando pruebas y que no se hayan dedicado a estudiar. San Marcos es competencia, San Marcos no puede darse el lujo de recibir negociantes dentro de nuestra querida alma mater”, añadió.

También manifestó que las pruebas realizadas la semana pasada quedan anuladas y se suspende la que corresponde al día de mañana, no obstante, aclaró que quienes realizaron los pagos por derecho a exámen se les brindarán una nueva fecha, “tomando todas las precauciones habidas y por haber”.

