Universitario ya está en Venezuela para jugar Libertadores

Aunque la derrota en la ‘Noche Crema’ ante Cerro Largo todavía duele en Universitario, el plantel merengue sabe que tiene la gran oportunidad de cobrarse su revancha mañana cuando enfrente a Carabobo de Venezuela desde las 5:15 p.m., en el duelo de ida de la primera fase de la Copa Libertadores.

Los cremas arribaron anoche al país llanero y hoy realizarán su primera práctica en el estadio Cachamay de la ciudad de Puerto Ordaz, donde se jugará el encuentro.

Antes de viajar, el técnico merengue, Gregorio Pérez, confirmó que frente a los vinotintos sí actuarán Aldo Corzo y Alejandro Hohberg, ausentes en la presentación por precaución.

“Los dos van a estar en condiciones de jugar el martes. El sábado no quisimos arriesgarlos porque necesitaban unas horas más de recuperación y no queríamos exponerlos a un esfuerzo”, expresó el DT.

Pérez también habló sobre la derrota del sábado y destacó la actuación de Donald Millán. “Hicimos un gran primer tiempo, nos faltó el gol pero tuvimos las situaciones. El deseo era ganar para darle la satisfacción a toda la gente que hizo el esfuerzo para estar y lo sentimos por eso”, indicó.

“No voy a descubrir las condiciones de Millán, hace poco fue galardonado como el mejor jugador del campeonato y demostró su nivel. Es un aporte muy valioso porque por sus características nos da cosas distintas, es solidario y se sacrifica cuando no tenemos la pelota. Con él, como con todo el grupo, es para resaltar el profesionalismo”, agregó el entrenador.

CARVALLO TAMBIÉN ESTÁ APTO

Tras la derrota ante Cerro Largo, se tuvo temor que José Carvallo no llegue al debut copero, debido a que terminó el amistoso con una molestia, pero el portero aseguró que no es nada de consideración. “Tuve un golpe en una jugada, pero no es grave. Ahora toca recuperarse al máximo porque el duelo del martes es muy importante”, expresó.