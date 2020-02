Universitario ya cambió el chip

El dolor por la eliminación de la Copa Libertadores tiene que pasar. Ahora es momento de enfocar todos los esfuerzos para ser campeón nacional. Así piensa Gregorio Pérez, quien aclaró que esa fue su meta principal desde que asumió la dirección técnica de Universitario.

“Nosotros, desde que llegamos acá hemos manifestado que la prioridad es el torneo local y no es una excusa por esta eliminación. Tenemos gran amargura, más allá de que debemos vivir la realidad. Esto continúa. Creo que el esfuerzo, el sacrificio y el orgullo de los jugadores de ponerse esta camiseta merecían, por lo menos, la paridad e ir a una definición por penales”, declaró el uruguayo.

El técnico crema asume toda la responsabilidad por lo que pasó en el torneo continental. Prefirió no señalar a ninguno de sus pupilos por la eliminación. “No me gusta echarle la culpa a nadie públicamente y manifestar qué futbolista tuvo un mal rendimiento. Eso no lo hago nunca”, señaló.

El próximo reto crema se llama Carlos Stein, al que enfrentará mañana por el Apertura. El técnico aseguró que el rendimiento de su equipo, pese a que llega con el trajín de afrontar dos torneos, irá en alza.

“Ahora tendremos mayor tiempo de recuperación. Lo bueno es que hemos arrancado bien la Liga, ganando partidos difíciles. Ahora tenemos que cambiar el chip y pensar en el partido del sábado”, finalizó. El técnico crema tiene las cosas claras.

Entrenan y viajan

El plantel crema volverá a los entrenamientos esta mañana en Campo Mar y luego quedará concentrado para viajar por la tarde a Trujillo. El partido contra Carlos Stein se jugará en el estadio Carlos Olivares de Guadalupe (3:00 pm.).