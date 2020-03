Universitario: Trabajadores incómodos por problemas en pagos

El posible cambio de administración en Universitario comenzó a generar algunos problemas. Uno de ellos es que algunos integrantes del primer equipo solo han cobrado la mitad de sus sueldos del mes de febrero, como reveló el gerente deportivo, Jean Ferrari.

“Hasta el momento no ocurre ninguna clase de traspaso de manera formal. Sin embargo, nos comunicamos con Coril (empresa fiduciaria que administra los fondos de la ‘U’), dado que puede hacer los desembolso para todos los pagos y compromisos que tenemos y no hay respuesta”, comentó el directivo.

Al interior del plantel crema hay incertidumbre porque no se sabe si en los próximos días podrán cobrar sus honorarios, señaló el gerente deportivo. “Estamos viviendo una situación que mortifica. Sin embargo, nos damos con esta sorpresa. Los jugadores están molestos porque en febrero solo han cobrado la mitad, al igual que el comando técnico del plantel profesional y de las divisiones menores”, indicó el dirigente.

Por último, dijo: “Hay jugadores que no se les ha cumplido con el pago de los departamentos. Indecopi toma acciones que no van acorde. Hay gente del cuerpo auxiliar que gana 900 soles o 1,200 soles y no se les paga. Ellos se rompen el alma trabajando todos los días”.