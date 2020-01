Universitario: Los cremas no le temen a Boca Juniors

El triunfo de Universitario ante Huracán por 2-1 ha despertado mucho optimismo de cara al segundo partido amistoso que el cuadro crema jugará este jueves en la ciudad de San Juan, Argentina, donde enfrentarán a Boca Juniors. Jonathan dos Santos y Alexander Succar, los autores de los primeros goles del cuadro crema en el año pretenden también vencer la portería del cuadro xeneize.

El atacante uruguayo Dos Santos se refirió a su primer grito con el elenco peruano: “En lo grupal muy contento. Sirve para sumar minutos. En lo personal muy alegre por anotar el gol. Ahora pensar en lo que viene, sería bonito también hacerle un gol a Boca Juniors”.

Por otro lado, el delantero charrúa afirmó que espera superar lo hecho la temporada pasada con su exequipo, Cerro Largo: “No me he planteado la cantidad de goles que hare este año, pero lo ideal es hacer más de lo que hice en Uruguay, que fueron 15”.

Asimismo, el delantero también dijo que no toma mucha importancia al número de camiseta que usará en el cuadro crema. “En Cerro Largo jugaba con la ’10’ porque quedó libre y me la dieron. Sin embargo, llegué a Universitario y estaban casi todos los dorsales tomados. Con los números no tengo problema, así que elegí la camiseta 25”, sentenció.

Mientras tanto, Alexander Sucar, quien hizo el segundo tanto merengue, comentó: “Estoy contento. Cada vez vamos agarrando más la idea del entrenador y feliz porque tenemos que acostumbrarnos a ganar. Espero jugar ante Boca Juniors. Sería lindo anotar en este encuentro”.

NO TIENEN TIEMPO PARA EL DESCANSO

A pesar que el domingo jugaron ante Huracán, el técnico de Universitario, Gregorio Pérez, ordenó realizar un ligero entrenamiento en San Juan. Los que estuvieron en el amistoso tuvieron menos carga de trabajo, mientras que el resto de integrantes del plantel laboraron con normalidad, preparándose para el encuentro de este jueves ante Boca Juniors.

Al terminó de los trabajos, el técnico Pérez indicó: “Más allá de que hemos ganado ante Huracán, tenemos los pies sobre la tierra. Tenemos que seguir trabajando y ajustando cosas. Debemos mejorar mucho, aunque también hubo algunas cosas positivas. Vamos por buen camino”, dijo el estratega charrúa.

NUEVA ADMINISTRACIÓN MANTENDRÁ AL TÉCNICO

La continuidad del DT Gregorio Pérez fue asegurada por el próximo administrador de la ‘U’, Carlos Moreno, cuando Gremco asuma nuevamente las riendas del club. “El tema deportivo se va a mantener. Sería un gran error hacer cambios porque generaría problemas al club. Daremos todo el apoyo al comando técnico y jugadores para que hagan su trabajo de la mejor manera, que es lo que queremos todos los hinchas de la ‘U'”, indicó Moreno.

En cuanto a otras medidas que tomarán, señaló: “La primera intención siempre ha sido alquilar y concesionar los espacios de los activos inmobiliarios del club para poder generar flujos, sin disponer de la propiedad. A eso estamos apuntando”.