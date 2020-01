Universitario: Hoy es la noche crema en el Monumental

En Universitario ya olvidaron la derrota ante Boca Juniors en Argentina y ahora solo se concentran en dejar una buena impresión a sus hinchas, que se darán cita hoy al estadio Monumental desde las 8:00 p.m. para presenciar la ‘Noche Crema’, donde los dirigidos por Gregorio Pérez enfrentarán a Cerro Largo de Uruguay.

El técnico sabe que este encuentro es importante y a su regreso ayer a Lima, afirmó: “Tenemos un plan para esta noche porque sabemos lo que significa. Es una fiesta para todos los hinchas y queremos que lo disfruten”.

Respecto al partido ante Boca, Pérez indicó: “Hicimos un gran primer tiempo y jugamos de igual a igual. En el segundo no fue lo mismo por el penal que nos cobraron, pero tuvimos cosas positivas como la tenencia de la pelota, el orden y la recuperación”.

Por otro lado, el uruguayo dio a conocer su plan de trabajo para chocar este martes contra Carabobo en Venezuela, en el duelo de ida de la primera fase de la Copa Libertadores.

“Somos conscientes de los tiempos que tenemos. Haremos la presentación y al día siguiente (domingo) viajaremos a Puerto Ordaz. En la ‘Noche Crema’ vamos a poner a aquellos que están en las mejores condiciones y así no quemar energías para el duelo del martes”, agregó.

Por último, Pérez expresó que su equipo va entendiendo de a pocos su idea de juego. “La impresión que tengo es que hemos ido de menos a más. Lo que tenemos planificado es llegar al martes con todos los trabajos perfectos, pero en general estamos muy satisfechos con el plantel”, finalizó.

HOHBERG ES DUDA PARA JUGAR ANTE CARABOBO

Una de las ausencias que más se sintió en la ‘U’ ante Boca Juniors fue la de Alejandro Hohberg, quien debido a una molestia muscular también quedaría fuera del debut en la Copa Libertadores contra Carabobo.

Así lo dio a conocer el técnico Gregorio Pérez. “De Hohberg no me puedo apresurar a decir si llegará al partido ante Carabobo por su molestia, aunque espero que sí esté. No arriesgaremos a nadie”, indicó el DT.

ALFAGEME: “VIMOS NUESTRO REAL NIVEL”

A su regreso a Lima, el volante Armando Alfageme manifestó que los amistosos ante Huracán y Boca Juniors fueron una excelente prueba para el conjunto merengue, teniendo en cuenta que este martes debutarán en la Copa Libertadores ante Carabobo.

“Con Huracán se hizo un buen partido y contra Boca un gran primer tiempo, pero lo más importante es el partido del martes, por eso vimos en qué nivel estamos realmente. El grupo ya conversó y estamos mentalizados en sacar un resultado positivo para definir la llave en casa”, expresó ‘Alfa’.