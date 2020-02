Universitario: Gregorio Pérez piensa en Alianza Lima

El campeonato es largo y hay que ir paso a paso. Pero hay partidos que son especiales, que le quitan el sueño a técnicos y jugadores. Uno de ellos es el clásico que se jugará el 8 de marzo. Gregorio Pérez lo sabe, aunque de por medio está el choque del domingo ante Boys.

“¿Quién no palpita un clásico? Si digo que no pienso en eso, estoy mintiendo y faltándole el respeto a su historia. Estoy enfocado en el domingo, pero no dejo de reconocer el significado del clásico”, señaló el técnico crema.

Será la primera vez que enfrente a Alianza con el buzo de la ‘U’, pero tiene experiencia en dirigir en estos trascendentales encuentros. “Hemos corrido con diversos resultados, he dirigido clásicos en Uruguay, Argentina, Paraguay y Colombia, muchos de ellos definitorios”, contó. Alianza ya está en su cabeza.

Su reto del domingo

Por ahora se concentra en Boys, su rival del domingo en el Callao. Conoce sus virtudes y limitaciones. “Así como nosotros analizamos a los rivales, ellos también nos analizan. Tenemos conocimiento que es un equipo equilibrado, con jugadores de mucha experiencia que han marcado un estilo. Conocemos al rival, es de cuidado y ya estamos tomando precauciones sobre eso”, dijo.

No quiso adelantar si pondrá a Federico Alonso, quien se perderá el clásico si recibe una amarilla ante los rosados. También lamentó que el partido se juegue sin hinchada de la ‘U’.