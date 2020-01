Universitario: El último jale crema

Luego de cuatro temporadas, Diego Chávez volvió a ser oficialmente jugador de Universitario, según confirmó el técnico merengue, Gregorio Pérez, quien además aseguró que para decidir el regreso del jugador, no tomó en cuenta las indisciplinas que cometió en el pasado.

“Diego está entrenando y tiene una nueva oportunidad. No me interesa lo que hizo en el pasado, tiene condiciones y será fichado por el club. Yo he pedido que le hagan un contrato porque lo veo muy bien”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

El DT también mostró preocupación por Iván Santillán, de quien dijo: “Está con una sobrecarga muscular y no terminó los entrenamientos, pero es algo propio de las exigencias por los dos partidos en Argentina y la ida ante Carabobo”.

Justamente, para el duelo de vuelta de la Copa Libertadores ante los venezolanos, este martes en el Monumental, Pérez puso énfasis en los trabajos de pelota parada, con el fin de asegurar la clasificación a la segunda fase.

Alonso ya quiere jugar

Uno de los que más entusiastas se ha mostrado de cara al duelo contra Carabobo es el defensa Federico Alonso. El uruguayo afirmó que incluso se irá al ataque en busca de anotar para asegurar tempranamente la clasificación.

“Vamos a estar más finos a la hora de atacar, y me incluyo, para tratar de abrir el marcador y dar tranquilidad al equipo. No podemos salir confiados, debemos respetar al rival, estar atentos al contragolpe y mantener nuestro arco en cero”, expresó Alonso.

GUARDERAS ES DUDA PARA LA LIGA 1

Al parecer Rafael Guarderas no solo se perderá el choque del martes ante Carabobo, sino también el debut merengue ante Melgar en la Liga 1, este viernes en Arequipa. El volante no evoluciona de la distensión en el aductor de la pierna izquierda que sufrió en la ‘Noche Crema’.