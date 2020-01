Universitario: DT Pérez afirma que ya no habrán más jales

Poniendo fin a las especulaciones, el entrenador uruguayo Gregorio Pérez fue contundente en cuanto a los posibles fichajes de Universitario de Deportes y se mostró satisfecho por el plantel que tiene para afrontar los partidos ante el Carabobo de Venezuela por la Copa Libertadores y el inicio de la Liga 1.

“Estamos súper conformes y tengo alternativas en cada posición. Recordemos que el año es largo y en ese sector, por las características que han mostrados los jugadores, me deja contento. El plantel está cerrado”, declaró el experimentado técnico en conferencia de prensa.

Asimismo, el charrúa elogió el trabajo que vienen realizando Alexander Succar y Donald Millán, quienes se sumaron al equipo luego del inicio de la pretemporada. “Veo a Succar muy bien, por eso está acá y no me sorprende. En el caso de Millán, tiene buenas cualidades técnicas, con buena pegada y se ha adaptado bien a lo que nosotros pretendemos”, sostuvo Pérez.

Por otro lado, el técnico se mostró en contra de la Bolsa de Minutos. “A uno le gusta trabajar con la cantera y asentar jugadores, pero todo lleva su tiempo. No me gustan las urgencias, nosotros queremos dejar algo y nos referimos a una base de futbolistas jóvenes en el club. Todo lleva un proceso, aunque esto ya es una obligación. Por lo tanto, tendremos que acelerar los tiempos y así se corren riesgos. No es muy beneficioso, pero que hay que respetar las normas”, afirmó el estratega.