Univazo sobre Lapadula: “No le van a dar tanto tiempo como a Pizarro o Ruidíaz”

Esta tarde, en el programa ‘Hablemos Claro’ de Exitosa, conversamos con los periodistas deportivos Silvio Valencia y Carlos Univazo, para escuchar las opiniones sobre Gianluca Lapadula, la reciente convocatoria de la selección Peruana para enfrentar a sus similares de Chile y Argentina por la fecha doble de Eliminatorias a Qatar 2022.







“Es el caso de Benavente, logró ganarse el cariño de la gente pero nunca se logró ganar el cariño del grupo, porque siempre lo veían a él como un extraño, como alguien que pueda quitarle la posibilidad a alguno de ellos. (Sobre Lapadula) yo creo que es una minoría que no está conforme con su llegada, porque hay una gran mayoría que está feliz con su convocatoria. Entonces hay personas que piensan que el sentimiento, el himno, la historia, eso es solamente para nosotros y no para los demás, tonterías“, aseguró Univazo.

Unos de los puntos que se tocó fue la convivencia del grupo ante la inclusión de Lapadula, como el camerino se comportará y acogerá al delantero Ítalo-Peruano.

“El problema de la distancia en el camerino va a existir de todas maneras, pero yo confío en que un jugador de corte europeo, eso no le va a dar mucha importancia para que él venga y haga su trabajo. Yo pienso que no le van a dar tanto tiempo como lo tuvo Pizarro o Ruidíaz, no le van a dar tanto tiempo, pero si confío en que tiene la calidad para hacerlo, además es un tipo que juega de punta aislado, se acomoda perfectamente a las circunstancias que va solo contra el mundo, y en esa circunstancia que le digan que no le dan pase, él se las va a arreglar“, finalizó Carlos Univazo.

