Unión Europea condenó bombardeo ruso en Járkov: “Viola las leyes de la guerra”

Este martes, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, condenó el bombardeo de ayer por parte de Rusia contra las infraestructuras civiles de la ciudad ucraniana de Járkov.





Tras hablar con el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, el diplomático español aseguró que la acción militar rusa “viola las leyes de guerra”.





“Hablé con Dmitro Kuleba. El bombardeo contra infraestructura civil ayer en Járkov viola las leyes de la guerra. La UE permanece firme al lado de Ucrania en estos momentos dramáticos”, escribió Borrell en su cuenta de Twitter.

Spoke to @DmytroKuleba. The shelling against civilian infrastructure yesterday in #Kharkiv violates the laws of war.

The EU stands unwavering at the side of Ukraine in these dramatic moments. pic.twitter.com/gfkBbHCRnB

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 1, 2022