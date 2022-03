Una semana de intensas protestas por presunto feminicidio

Por sexto día consecutivo de intensas protestas por presunto feminicidio en agravio de Solange Aguilar, una joven madre de 21 años con la finalidad que la fiscal Diana Kelly Soto Caro se retracte y pueda dar prisión preventiva para el posible responsable, Pedro Tacanga Roña, su expareja de la víctima.

Precisamente, de este último solo se sabe que fue exhortado para no salir de Trujillo a través del documento fiscal, más no se le impide; porque aún no se ha determinado a través de un juez por medio de una audiencia. Lo que ha generado indignación a los deudos y población en general.

Por eso, este último lunes 14 de marzo se ha realizado una marcha nuevamente en los exteriores del Ministerio Público de la ciudad exigiendo justicia para Solange, prisión preventiva para Pedro Tacanga e incluso destitución de la fiscal a cargo de la investigación. Porque, ella estaría involucrada presuntamente en situaciones similares con casos que han generado repudio en los ciudadanos.

Resultados de investigaciones como el conocido ‘Monstruo de Moche’, asesino confeso de una niña de dos años, a quién habría ultrajado y asesinado en septiembre del año pasado. Pero, tras meses de prisión preventiva lo dejaron en libertad por exceso de carcelería.

