Una excelente novela de Valeria Luiselli

Por Juan Zevallos Aguilar

En las típicas conversaciones de fin de año, me han hecho la pregunta. ¿Cuál es la mejor novela que has leído el 2019? Contesto que ha sido la novela Lost Children Archive. A Novel de la escritora mexicana Valeria Luiselli (Nueva York: Knopf, 2019). Esta excelente novela escrita en inglés destaca por dos motivos: aborda un tema de palpitante actualidad, la inmigración indocumentada de miles de niños a través del desierto de Arizona, y hace explícito el hecho de que su novela es un sofisticado artefacto artístico. Recrea la novela de la carretera y el bilsdungsroman y muestra sus relaciones intertextuales.

Para explorar la terrible realidad de los niños indocumentados, una narradora mujer, activista del movimiento pro migrante, va en búsqueda de las dos hijas perdidas en el desierto de su niñera. El hijo de su esposo, un precoz niño de diez años, relata sus aprendizajes y experiencias. La innovación de la novela de carretera consiste en que, a diferencia de On the Road (1957) de Jack Kerouac, el viaje es realizado en automóvil por una familia constituida por madre, padre, el niño y su propia hija de cinco años, de la ciudad de Nueva York a Arizona. Del mismo modo, en vez de que el desplazamiento se realice para encontrarse a sí mismo mediante muchas aventuras, su esposo tiene el propósito de hacer grabaciones del paisaje sonoro donde han vivido los apaches. La madre como activista quiere ver in situ la situación de los niños inmigrantes y encontrar a las hijas de su niñera. El viaje es de conocimiento. La familia constata en diversos eventos la vigencia del racismo, supremacía blanca y xenofobia en las acciones de los estadounidenses que apoyan la construcción del muro, por ejemplo. Pero el hijo es el que realiza el mayor aprendizaje. Se entera en la conversaciones y lecturas que hace con sus padres de la realidad presente y la historia de los EE.UU. Su país es una nación que ha sido construida por inmigrantes, en especial niños, y en territorios ajenos. Luego de vencer a sus dueños, los ha sometido como es el caso de los apaches.

Varias reseñas han insistido que la novela trata sobre el deterioro del matrimonio durante el viaje. Creo que es una lectura equivocada. Salvo un incidente donde la madre siente un deseo no consumado por otro hombre, la pareja se separa como lo habían planeado. El padre se queda con su hijo biológico para seguir haciendo sus grabaciones en Arizona y ella retorna con su hija a la ciudad de Nueva York para continuar su trabajo.

En las nuevas estrategias de venta de las corporaciones editoriales, la novela ha sido traducida al español bajo el título Desierto sonoro. Recomiendo su lectura.