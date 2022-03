“Un chico reality gana en un día lo que yo en un mes”, afirma Jesús Alzamora

Una gran decepción sintió el animador de TV Jesús Alzamora cuando se enteró que los chicos reality sacan más en un día lo que él gana por un mes de trabajo. Por ello es que pasó de trabajar en televisión a YouTube, en el que logró un programa de entrevistas a personajes de la farándula nacional, así como a actores, productores, etc.

Todo ello lo contó en una entrevista con el youtuber Jorge Talavera donde dijo que cuando se enteró entró en un cuadro de crisis que también le generó una decepción.

“En la televisión abierta me habían dicho: ‘te vamos a hacer un aumento’, porque tenía un sueldo que no correspondía al trabajo que estaba haciendo. Pero, había visto una factura de un chico reality que había llegado al programa y por ir una vez le habían pagado el mismo sueldo que yo ganaba al mes. O sea, yo me he preparado, he estudiado, he trabajado, no me pareció justo”, contó Alzamora.

Para el conductor, la televisión solo le dan pantalla “a los escandalosos y que tienen vida polémica”, sostuvo en la entrevista. “Me enteré de que la chica que iba a ayudar gana(ba) el doble que yo (…) la televisión no funciona por capacidades, sino por quién hace más rating y quién es más mediático (…) Y míralo ahora, no sé en qué reality, este chico que ha destruido una familia ahora está allá arriba, así funciona esto”, agregó.

Cabe recordar que Jesús Alzamora estrenó su decimotercer programa llamado “La cuarta pantalla” en junio de 2020, donde basado en las redes sociales del invitado, ‘stalkeaba’ la web para iniciar la conversación. Desde el 2018,Alzamora condujo el programa “Yo soy”.

Lo más visto en Exitosa