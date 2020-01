Un cerdo fue atado y obligado a hacer ‘puenting’ en un parque de atracciones

El sábado pasado, en un centro de atracciones llamado ‘Mexin Wine Town’ en China, decidieron usar a un cerdo vivo para inaugurar uno de sus juegos (puenting) a una altura de 70 metros. Este hecho fue repudiado entre varios usuarios.

El video fue difundido por el diario ‘Independent’, donde se muestra a los presentes riéndose a carcajadas, mientras que el animal estaba atado en una cuerda elástica que pertenecía a una actividad extrema.

Posteriormente, los usuarios empezaron a denunciar tal acto, entre los comentarios decían: “No veo nada gracioso”, “¿Por qué habría gente riéndose? El hecho de que el animal no pueda expresar su miedo no significa que no lo tenga”, entre otros.

Ante las críticas al parque de atracciones, muchos acusaron de ‘maltrato animal’ y ‘tortura’. Por lo que la empresa en defensa explicó que el destino final del animal era el matadero y así fue. Asimismo aceptó los comentarios y pidió disculpas.

Finalmente, el dueño del parque justificó dicha escena para marcar el fin del Año del Cerdo.