¿Un asteroide impactará contra la atmosfera en noviembre? La NASA respondió

Este próximo 2 de noviembre, un pequeño asteroide (del tamaño de una heladera) podría impactar contra la atmosfera, según indicaron recientes declaraciones de autoridades. La NASA se pronunció sobre el hecho y estimó que la probabilidad de que el bólido 2018VP1 choche contra la Tierra en su aproximación más cercana es del 0,41%.



“El asteroide no es tan grande como para impactar con éxito en la superficie de la Tierra. A la velocidad que va, a más de 40.555 kilómetros por hora es como impactar de frente contra un muro”, manifestó este martes el divulgador científico Neil deGrasse Tyson.

Cabe precisar que este asteroide fue observado por primera vez en noviembre del 2018. Desde entonces, los científicos expertos en estos temas tienen gran curiosidad e intriga por su trayectoria. En las primeras estimaciones, se cree que este bólido pasará a medio millón de kilómetros de distancia de la Tierra.

“(El asteroide) es muy pequeño, aproximadamente 2 metros, y no supone un amenaza para la Tierra. Si entrara en la atmósfera se desintegraría en muy pequeñas partes”, explicó la NASA.

Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 40,000 km/hr.

It may buzz-cut Earth on Nov 2, the day before the Presidential Election.

It’s not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it won’t be the fault of the Universe. pic.twitter.com/eiy9G9w4Ez

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) October 18, 2020