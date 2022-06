Ugaz: Sistema judicial actúa con Vizcarra de diferente manera que con Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori

El abogado de Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, en entrevista con Exitosa, se pronunció luego de que la Fiscalía solicitó apercibimiento para el expresidente de la República por haber incumplido una de las reglas de conducta que le impuso el Poder Judicial por los casos de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua; y aseguró que hay una “actitud totalmente discriminatoria” porque – según explicó – el sistema judicial le brinda mayores libertades a los líderes políticos Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori.

“No entendemos las razones porqué la Fiscalía y porqué el Juzgado, porqué el sistema judicial, actúa de una manera con los señores Cerrón y Keiko, y porqué actúa de diferente manera para con respecto a mi patrocinado“, puntualizó.

Agregado a ello, Ugaz precisó que el exjefe de Estado no rompió ninguna regla de conducta porque en sus declaraciones Vizcarra se refería a temas relacionados a la vacancia presidencial y eso no es “hablar sobre el proceso penal” ni sobre el contenido de la investigación.

“No ha roto ninguna regla de conducta, no ha quebrantado ninguna regla de conducta. En principio la Fiscalía afirma que no se habría cumplido con la regla de conducto ‘no ventilar el contenido de las investigaciones en los medios de comunicación o en las redes sociales’ y lo afirma porque en una oportunidad mi patrocinado, el (ex) presidente Martín Vizcarra, brindó una declaración ante Nicolás Lúcar en su programa y cuando también emitió un tuit en su Twitter personal el presidente y cuando realizó una entrevista a CNN con el señor Rincón. En esas tres oportunidades mi patrocinado se refirió a la vacancia presidencial”, manifestó el letrado.

Además, señaló que la Fiscalía fue la que ventiló la información y, por ende, no sería correcto sancionar a su patrocinado.

“Yo creo que ha quedado también claro que los que brindaron esa información a los medios o se extendió esa información hasta el Congreso, fue la misma Fiscalía. De tal manera que, mal haría en sancionarse a mi patrocinado simplemente por referirse a una vacancia”, indicó.

El abogado aprovechó para revelar que han “interpuesto las acciones de amparo para que se haga justicia en ese sentido y se revoque el tema de la vacancia y las inhabilitaciones“.

