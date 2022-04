Ugarte descarta que bloque magisterial de Perú Libre conozca el “Plan B” de Cerrón

La congresista de Perú Libre, Katy Ugarte, afirmó que el bloque magisterial de dicho partido desconoce el “Plan B” que aseguró tener Vladimir Cerrón en caso no sea aprobado el proyecto de ley para la Asamblea Constituyente.

“En el bloque magisterial nunca nos reunimos con ellos, es más, ellos toman decisiones no sé cómo, cuál será su ‘plan B’, me sorprende esa información que me dice. El señor Vladimir Cerrón responderá cuál será el ‘plan B’”, indicó la parlamentaria en una entrevista para Canal N.

Además, se refirió a las hipótesis sobre que este plan esté relacionado con el cierre del Congreso y manifestó que el Perú se encuentra en un “Estado democrático”. En ese sentido, aseguró que el presidente de la República, Pedro Castillo, “jamás va a hacer ese tipo de acciones dictatoriales”.

Así mismo, invitó al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para que responda por las aseveraciones brindadas.

“Nosotros, como maestros que somos invitados al partido, desconocemos ese plan B“, agregó la parlamentaria.

De igual manera, Ugarte indicó que la relación que existe entre el bloque magisterial con el jefe de Estado es bastante cercana.

“Nos comunicamos y siempre nos informa cualquier situación“, precisó la congresista.

Cabe recordar que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, consideró que el Congreso de la República debe de aprobar el proyecto de ley que plantea consultar a la población sobre la instalación de una Asamblea Constituyente y la redacción de Constitución Política en las próximas elecciones municipales y regionales.

Asimismo, indicó que el partido del lápiz y los miembros de su agrupación parlamentaria proponen un ‘plan B’, si el Parlamento no acepta dicha iniciativa legislativa. En ese sentido, señaló que dicho plan “tiene que ver con el Congreso”.

