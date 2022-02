Ugarte advierte que la ampliación del aforo al 100% y eliminación de otras restricciones podrían agravar la tercera ola

En entrevista con Exitosa, el exministro de Salud, Óscar Ugarte, advirtió que la ampliación del aforo al 100% en espacios cerrados y abiertos, y la eliminación del uso de mascarillas en ambientes públicos podrían generar un “recrudecimiento” de la tercera ola de coronavirus en el país.





Ugarte se pronuncia de esa forma luego de que el actual titular de Salud, Hernán Condori, adelantara que presentará la propuesta del aforo en la próxima sesión del Consejo de Ministros, además del anuncio del director general de Intervenciones Estratégicas del Minsa, Alexis Holguín, de que se está evaluando el retiro de mascarillas.





Al respecto, el exministro aseguró que no hay un sustento técnico para flexibilizar ambas medidas, a las que calificó de populistas y demagógicas, pues aún se registran contagios y muertes a causa del COVID-19.

“No es adecuado, he calificado esa propuesta (del aforo), que felizmente aún no es una decisión de Gobierno, de demagógica porque no se sustenta en criterios técnicos. Hemos aprendido con la pandemia que las decisiones tienen que estar fríamente calculadas en relación a la evolución de la epidemia”, manifestó en ‘Hablemos Claro’.

“Son medidas que podrían producir un recrudecimiento de la tercera ola con una afectación mayor a la población infantil y juvenil. No se justifican por ningún lado, acotó.

Por último, dijo que el ministro Condori sería irresponsable si levanta estas medidas solo para ganar popularidad en un contexto en el que es cuestionado por haber promovido el consumo de agua arracimada, a pesar de que no hay evidencia científica que sustente los beneficios de este producto.

“Si se basa en criterios políticos para ganarse a la opinión pública y hacerse más popular, eso (ampliación de aforos) es una medida demagógica e irresponsable”, aseveró.

