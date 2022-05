Ucrania: Zelenski rechaza la idea de ceder territorios a Rusia para terminar la guerra

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, rechazó la idea de ceder territorios a Rusia para culminar el conflicto bélico, que empezó el pasado mes de febrero de este año.

Durante un mensaje, el mandatario ucraniano criticó los planteamientos que hacen “algunas autoridades” en el sentido de que “nunca importa lo que haga el Estado ruso. Siempre hay alguien que dice: tengamos en cuenta sus intereses“.

Las declaraciones de Zelenski se dan luego que el exsecretario de Estado de EE.UU., Henry Kissinger, apoyara la idea de ceder territorio durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

“Las negociaciones deben comenzar en los próximos dos meses antes de que genere trastornos y tensiones que no se superarán fácilmente. Idealmente, la línea divisoria debería ser un retorno al statu quo de antes”, dijo Kissinger.

De esta manera, el exfuncionario estadounidense dejó entrever que Ucrania debería aceptar ceder gran parte de Donbás y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Tras ello, el presidente Zelenski comparó lo declarado con lo ocurrido con la Alemania Nazi en 1938, donde sucedieron concesiones territoriales.

“No importa lo que haga el Estado ruso, siempre hay alguien que dice: tomemos en cuenta sus intereses. Este año en el Foro Económico (de Davos) se volvió a escuchar (esta idea)“, aseveró.

Más opiniones en el Foro de Davos

Por su parte, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no debe la guerra contra Ucrania, que lleva más de 90 días en curso.

“No podemos permitir que Putin gane la guerra y estoy convencido de que no lo hará. Hasta ahora no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos, y uno de ellos, el de ocupar toda Ucrania, está ahora más lejos que nunca“, dijo el funcionario alemán durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

