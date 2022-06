Ucrania y Moldavia ya son candidatas oficiales a la Unión Europea

Este jueves, 23 de junio, los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea (UE) le concedieron a Ucrania y Moldavia el estatus de países candidatos para entrar en el club comunitario, esto después de que la Comisión Europea (CE) realizó – la semana anterior – una recomendación en ese sentido.

Los líderes de los Veintisiete dieron el primer paso en la adhesión de estos dos países, proceso que podría ser reversible si no se cumplen las reformas que les exigió la CE, en materia de independencia judicial, lucha contra la corrupción y crimen organizado o al momento de aplicar la ley que limita el poder de los oligarcas.

Por otro lado, el consejo decidió reconocer la “perspectiva europea” de Georgia; sin embargo, todavía no le ha otorgado el estatus de país candidato.

“El Consejo Europeo acaba de decidir conceder el estatus de candidato a Ucrania y Moldavia. Un momento histórico. Es un paso extremadamente importante en su camino hacia la UE. Felicidades Volodímir Zelenski y Maia Sandu, y a los pueblos Ucrania y Moldavia. Nuestro futuro es juntos”, se lee en la cuenta oficial de Twitter del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.

A historic moment.

Today marks a crucial step on your path towards the EU.

Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩

Our future is together.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022