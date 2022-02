Ucrania y EE.UU. acordaron una “coalición contra la guerra”

¡Atención! El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, informó que se comunicó con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para dialogar acerca del paquete de sanciones en contra de Rusia, tras invadir el territorio ucraniano.





A través de su cuenta oficial de Twitter, expresó su agradecimiento a los Estados Unidos por el respaldo que le brinda a Ucrania en tiempos de conflicto.

“Acabo de discutir el fortalecimiento de las sanciones, la asistencia de defensa concreta y la coalición contra la guerra con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¡Estoy agradecido con los Estados Unidos por su fuerte apoyo a Ucrania!”, publicó Zelensky.





Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022