Ucrania exige a Rusia retirar sus tropas de la frontera para continuar con el diálogo

Ucrania exigió este domingo a Rusia que retire sus tropas de la frontera para continuar el diálogo con los países occidentales si está dispuesto “seriamente” a reducir las tensiones que se han generado por una eventual invasión.





“Si los responsables rusos hablan en serio cuando dicen que no quieren una nueva guerra, Rusia debe continuar con su compromiso diplomático y retirar las fuerzas militares desplegadas en la frontera con Ucrania y en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania”, escribió en Twitter el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba.





If Russian officials are serious when they say they don’t want a new war, Russia must continue diplomatic engagement and pull back military forces it amassed along Ukraine’s borders and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Diplomacy is the only responsible way.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 30, 2022