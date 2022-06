Ucrania critica llamados de Francia a “no humillar a Rusia”

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, criticó este sábado los llamados del presidente francés, Emmanuel Macron, a no “humillar” a Rusia, afirmando que esa postura “solo puede humillar a Francia“.

“Los llamados para evitar la humillación de Rusia solo pueden humillar a Francia y a cualquier otro país que lo pida. Porque es Rusia la que se humilla a sí misma. Es mejor que todos nos concentremos en cómo poner a Rusia en su lugar. Esto traerá paz y salvará vidas“, dijo Kuleba en Twitter.

El presidente francés pidió de nuevo el viernes “no humillar a Rusia”, unas declaraciones muy mal recibidas en Europa del Este, “para que el día que cesen los combates podamos construir una salida por la vía diplomática”. Cabe recalcar que Marcon es uno de los pocos líderes internacionales que intenta mantener un diálogo con el presidente ruso Vladimir Putin.

Francia presta apoyo financiero y militar a Ucrania, pero su mandatario aún no ha visitado Kiev mientras que muchos de sus homólogos europeos ya lo han hecho.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 4, 2022