Ucrania acusa a Rusia de atacar con misiles otra central nuclear en el sur

Las tropas rusas lanzaron la madrugada del último lunes un ataque con misiles contra el polígono industrial de la central nuclear Ucrania del Sur, según informó la empresa estatal ucraniana Energoatom, que detalló que uno de los proyectiles impactó a 300 metros de los reactores.

“Hoy, 19 de septiembre de 2022, a las 00.20 horas, el ejército ruso llevó a cabo un ataque con misiles contra el polígono industrial de la central nuclear Ucrania del Sur“, se lee en el comunicado de la compañía energética.

De acuerdo con la empresa nuclear, a 300 metros de los reactores se registró “una potente explosión“, cuya onda expansiva dañó los edificios de la central nuclear y rompió más de cien ventanas.

Además, una de las unidades hidráulicas de la central hidroeléctrica Oleksandrivska, que forma parte del complejo energético Ucrania del Sur, se apagó y cayeron tres líneas eléctricas de alta tensión.

A new act of russian nuclear terrorism: the nuclear power plant in Mykolaiv region was shelled at night. Oleksandrivska HPP, which is part of the South Ukrainian Energy Complex, stopped. Three high-voltage power lines were also switched off. Russians must be stopped! #StopRussia pic.twitter.com/zYc5CxESQG

— Yevheniia Kravchuk (@kravchukev) September 19, 2022