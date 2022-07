Ucayali: Comunidades nativas de Purús quieren pertenecer a Brasil ante olvido del Estado peruano

Este miércoles, en entrevista con Exitosa, el presidente de la Federación de las Comunidades Nativas de la provincia de Purús (Ucayali), Sergio Salomón Castillo, expresó el deseo de su sector de pertenecer a Brasil ante el olvido del Estado peruano.

“Hemos una carta en donde [decimos] que los pueblos indígenas quieren pertenecer o saludar la bandera brasilera. ¿Por qué ha sido así? Porque el Estado no nos atiende el problema que tenemos en la provincia de Purús, sobre todo los pueblos indígenas”, declaró en nuestro medio.

El líder indígena recordó que el pasado 13 de junio envió una carta al primer ministro Aníbal Torres haciéndole saber las necesidades y demandas de los pueblos nativos. Dicha misiva fue remitida también a la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, indicó que, hasta la fecha, no recibe ninguna respuesta.

De acuerdo a Salomón Castillo, son cuatro pedidos: cuatro vuelos de acción cívica mensuales, la culminación de la construcción del hospital en la provincia, el incremento de personal médico y medicinas y la instalación de antenas para acceder a una red telefónica y de internet.

Precisamos que los vuelos de acción cívica son operaciones de carácter excepcional que tienen como finalidad el transporte de carga y pasajeros en zonas del país que no son atendidas ni por el Estado ni por los privados debido a su inaccesibilidad. Dicha acción es ejecutada por el Gobierno, a través de los Ministerios de Defensa, Interior y Transportes y Comunicaciones.

“Hace tres meses no vemos ni un vuelo cívico, de lo cual se ha comprometido de jefe de Estado. Desde mayo hasta esta fecha no vemos ningún vuelvo cívico que ingrese a nuestra provincia […].El problema es que no tenemos vuelos de acción cívica para Purús. Eso es nuestra única salida, que es vía aérea. No tenemos ni conexión terrestre ni fluvial. De esta manera, esa es nuestra gran problemática que atravesamos”, manifestó

“Si hay una emergencia de un paciente en Purús, y no hay vuelo, no podemos hacer traslado y se muere. Ese es el gran problema”, acotó.

El Dato

Cabe recalcar que la entrevista fue posible debido a que el titular de las comunidades nativas se encontraba en Pucallpa. “Estoy en la ciudad de Pucallpa, muy preocupado por la provincia de Purús. Estamos realmente abandonados del Estado, el jefe de Estado no se da cuenta. Purús pertenecemos al Perú y a la región de Ucayali“, puntualizó en Exitosa.