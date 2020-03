Tumbes: Medidas restrictivas fortalecidas ante el desacato del Estado de Emergencia

La Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, sostuvo que el incremento de la inmovilización social obligatoria como parte de la estrategia del Estado para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19), es consecuencia de no acatar las medidas, sobretodo en algunas regiones como el norte y oriente del país.

“Desde hoy el toque de queda en Tumbes, Piura, Loreto, La Libertad y Lambayeque regirá desde las 4:oo p.m. hasta las 5:00 a.m. Lamentablemente mucha gente no está entendiendo que el virus se mueve a través de las personas. El Ministerio del Interior está realizando un registro con las personas que no cumplan con el accionar para denunciarlas penalmente”, enfatizó Muñoz.

Asimismo, indicó que a pesar que existe un aumento del contagio día a día, este pudo ser mucho mayor sino se tomaban las medidas restrictivas, “De no haber tomado las medidas de aislamiento estaríamos lamentando 5,000 infectados en el país. Si tomamos con mayor seriedad esta cuarentena y nos quedamos en casa podremos frenar el alcance de la pandemia”, agregó la titular del Ambiente.

Además, Muñoz explicó que el hecho de que un miembro de la familia porte el virus no significa que toda la familia vaya a ser infectada necesariamente, “Cuando se da este escenario se deben extremar medidas. Lavarse las manos antes y después de servir la comida al pariente contagiado y sobre todo, cada uno de los familiares debe siempre usar mascarilla”, acotó.

Cuarentena se refuerza desde este martes

El día de ayer, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que a partir de hoy el toque de queda o inmovilización social obligatoria se ampliará de las 18:00 horas hasta las 05:00 horas a lo largo de todo el país.

Cabe destacar que esta medida se aplicará a partir de las 16:00 horas en Tumbes, Piura, Loreto, La Libertad y Lambayeque, regiones donde se está produciendo un mayor número de detenciones por violar la cuarentena y por tanto, está creciendo muy rápidamente el número de casos.