Tumbes: dan de alta a maestro de 64 años que estuvo casi 100 días en UCI por covid-19

¡Luchador! El maestro José Fernández Yesquén (64) fue dado de alta tras permanecer internado casi 100 días por COVID-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Carlos Cortez Jiménez en Tumbes.





“Cuando tuvimos la fortaleza de intubarlo, hablé con él, le prometimos que juntos lucharíamos para sacarlo adelante, y hoy ya se encuentra reunido con sus familiares. Él es un paciente diabético que ingresó con una insuficiencia respiratoria severa debido al virus, pero gracias a su lucha, él fue dado de alta”, detalló Christhian Dávila, médico intensivista que atendió al maestro.

Tras vencer la enfermedad, el maestro retirado y padre de tres hijos hizo un llamado a la población para que cumpla con todos los protocolos de bioseguridad y así evitar contraer el virus.

“Estoy muy agradecido, si el personal no hubiese estado junto a mí, no sé qué habría pasado. Esto no es un juego, tarde o temprano te puede quitar la vida, la población no hace caso, debe enmendar sus errores”, expresó.

Por su parte, la hija del paciente, Mabel Fernández Herrera, recibió a su padre entre lágrimas y agradeció al equipo de EsSalud por haber atendido a su padre por casi tres meses.

“Tenemos sentimientos encontrados, luego de tres meses mi papá sale vencedor, me siento muy agradecida por todo el apoyo brindado por el equipo Covid-19. Pido a las personas a que tomen conciencia y respeten las normas”, detalló.

Recomiendan vacunarse

Tras despedir al paciente recuperado, el médico intensivista de UCI recomendó a toda la población a completar el esquema de vacunación contra la COVID-19 con las tres dosis. Esto con el objetivo de evitar desarrollar formas graves de la enfermedad que puedan desencadenar un caso que amerite internamiento en UCI.

